Разработку вакцины против COVID-19 ведут 70 стран – ВОЗ

ВОЗ вскоре объявит инициативу по ускоренной разработке и справедливому распределению вакцин по всему миру.

Исследования по разработке вакцин и методов лечения коронавируса COVID-19 ведутся "с невероятной скоростью". Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здоровья Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конфренции в Женеве, сообщает CNBC.

По его словам, к исследованиям присоединились более 70 стран, чтобы ускорить процесс разработки вакцины. Также этим занимаются около 20 учреждений и компаний.

"Вирусный геном был составлен в начале января и распространен во всем мире, что позволило разработать тесты и начать исследование вакцины", – сказал Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ вскоре объявит инициативу по ускоренной разработке и справедливому распределению вакцин, чтобы все страны могли получить лекарства.

"Когда вакцина или лекарство готовы, мы должны быть в состоянии доставить их по всему миру. Не должно быть разрыва между имущими и неимущими", – отметил глава ВОЗ.

Ранее сообщалось, что в США создали первый прототип вакцины против нового коронавируса в виде микроигольного пластыря, помещающегося на кончике пальца. Результаты испытания нового вида вакцины на мышах опубликованы в журнале EBioMedicine.

Также стало известно, что в Турции прошли успешные испытания вакцины от коронавируса. Вакцину от коронавируса испытывали на животных и теперь собираются перейти на детей.

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