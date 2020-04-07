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На круизном лайнере Greg Mortimer COVID-19 выявили у большинства пассажиров

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Власти Австралии и Новой Зеландии готовят эвакуацию своих граждан после того, как 60% пассажиров оказались зараженными.
Лайнер Greg Mortimer
Лайнер Greg Mortimer
Getty Images

Заражение коронавирусной инфекцией выявили у большинства пассажиров круизного лайнера Greg Mortimer, который совершал рейс в Антарктиду сообщает в среду, 8 апреля, CNN.

Сейчас готовится эвакуация пассажиров.

"Пассажиры из Австралии и Новой Зеландии будут эвакуированы из зараженного в Антарктике круизного лайнера в четверг, после того как почти 60% пассажиров на борту показали положительный результат на коронавирус", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот лайнер 15 марта отправился в рейс в Антарктиду и Южную Джорджию.

Ранее сообщалось, что судно Diamond Princess находилось на карантине. Последних членов команды эвакуировали 1 марта. Всего на судне находились 3,6 тысяч человек из 50 стран. Общее число заболевших превысило 600 человек, несколько умерли.

Позже стало известно, что коронавирус  был обнаружен в каютах и на поверхностях Diamond Princess через 17 дней после того, как его покинули последние пассажиры.

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Теги: Австралия, лайнер, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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