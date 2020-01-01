Папа Римский считает пандемию реакцией природы на действия людей

Понтифик напомнил многочисленные экологические катастрофы недавнего времени и считает, что распространение коронавируса находится в их числе.

Пандемия коронавируса в мире является одним из "ответов природы" на действия людей, игнорирующих экологический кризис. Об этом сказал Папа Римский Франциск в интервью британскому католическому журналисту Остину Айвери, передает CNN.

Глава Католической церкви отметил, что мир должен замедлить темпы производства и потребления и научиться понимать и созерцать мир природы.

"Мы не отреагировали на частичные катастрофы. Кто сейчас говорит о пожарах в Австралии или помнит, что 18 месяцев назад лодка могла пересечь Северный полюс, потому что все ледники растаяли? Кто сейчас говорит о наводнениях?", - сказал Папа Франциск.

По мнению понтифика, вспышка коронавируса произошла из-за безответственного отношения людей к природе.

"Я не знаю, было ли это местью природы, но это, безусловно, является реакцией природы", - заявил Папа Римский.

Он также сказал, что обеспокоен популистскими заявлениями некоторых государственных лидеров, которые, по его словам, произносят речи, напоминающие Гитлера в 1933 году.

В частности он заявил, что его беспокоит лицемерие некоторых политических деятелей, которые говорят о том, что могут столкнуться с кризисом, о проблеме голода в мире, но в то же время производят оружие.

В конце марта сообщалось, что Папа Римский помолился об окончании пандемии.

Ранее Католическая церковь разрешила дистанционно отпускать грехи верующим, которые заболели COVID-19.

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