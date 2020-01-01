Всемирный банк ухудшил прогноз по ВВП развивающихся стран Европы

Падение экономики будет более глубоким, чем это предусматривалось в предыдущем прогнозе.

Всемирный банк из-за эпидемии коронавируса значительно ухудшил свои прогнозы в отношении экономики развивающихся стран и стран с формирующимся рынком в Европе и Центральной Азии в этом году, сообщает Reuters.

Вместе с тем отмечается, что эти экономики могут вернуться к устойчивому росту в 2021 году.

В обновленном прогнозе, опубликованном в среду вечером, Всемирный банк заявил, что его базовый сценарий предусматривает, что валовой внутренний продукт среди развивающихся стран и стран с формирующимся рынком в регионе сократится на 2,8% в 2020 году, в то время как в сценарии с понижением рецессия более глубокая, а рост сократится на 4,4%.

Отчет охватывает большой регион, в который входят Болгария, Венгрия, Литва и Польша, а также Сербия, Беларусь, Украина, Грузия и Казахстан.

В документе отмечается, что базовый сценарий становится менее вероятным, а сценарий со снижением выглядит более вероятным.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделил дополнительные средства на борьбу с коронавирусом.

Напомним, МВФ и Всемирный банк просят G20 заморозить взыскание долгов с бедных стран.

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