В России резкий рост случаев коронавируса

За сутки в России выявили почти полторы тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В России уже более 10 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировано почти полторы тысячи новых случаев коронавируса, что является рекордным показателем, сообщает оперативный штаб в четверг, 9 апреля.

Так, за сутки выявлено 1 459 случаев заражения. В целом количество инфицированных достигло 10131.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 118 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России - 698. За сутки умерло 13 пациентов с коронавирусом, за весь период по России умерло 76 человек", - говорится в сообщении.

Отметим, последние два дня в России фиксировалось более тысячи случаев коронавируса.

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