Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В России резкий рост случаев коронавируса

Комментариев: 8
За сутки в России выявили почти полторы тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В России уже более 10 тысяч случаев коронавируса
В России уже более 10 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировано почти полторы тысячи новых случаев коронавируса, что является рекордным показателем, сообщает оперативный штаб в четверг, 9 апреля.

Так, за сутки выявлено 1 459 случаев заражения. В целом количество инфицированных достигло 10131.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 118 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России - 698. За сутки умерло 13 пациентов с коронавирусом, за весь период по России умерло 76 человек", - говорится в сообщении.

Отметим, последние два дня в России фиксировалось более тысячи случаев коронавируса. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
ВыВсеВрете+    09.04.2020, 12:20
Оценка:  -24
ВыВсеВрете+
Во хохлосранские боты строчат минусы за 2 минуты -23
Мне это нравится, значит мои комменты их задевают.
ЗаелоПластинку    09.04.2020, 12:32
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
Если в курсе, с момента Большого Взрыва Вселенная постоянно расширяется. Так вот, на текущий момент Вселенная еще не достигла размеров того болта, который я ложил на твои комменты. Но минусовать пидapaca всегда приятно.
Vixerunt    09.04.2020, 12:33
Оценка:  +4
Vixerunt
тебя программа минусит; ты зря думаешь что тут так много почитателей твоей брехни. Говорить не правду и перекручивать факты яркая черта ватников.
ЗаелоПластинку    09.04.2020, 12:34
Оценка:  +3
ЗаелоПластинку
где ее можно скачать?
ВыВсеВрете+    09.04.2020, 12:18
Оценка:  -24
ВыВсеВрете+
Какой бы рост случаев коронавируса в России не был, но он во много раз меньше чем в вашей любимой Европе и США.
sebax    09.04.2020, 12:40
Оценка:  +2
sebax
Як і iq пересічного мешканця, судячи з коментарів
ВыВсеВрете+    09.04.2020, 12:14
Оценка:  -25
ВыВсеВрете+
МайДАУНята, что беснуетесь,, дыма из Чернобольского леса наглотались.
Скоро вам ночью и фонарики не потребуется, сами светится будете.
Стр    09.04.2020, 11:48
Оценка:  +8
Стр
Коронавирус? - Их там нет, фсе бабушки путенга сожгли уже жавно, вы фсе врете, путенг введи, деды ваевале!
Vixerunt    09.04.2020, 12:06
Оценка:  +11
Vixerunt
Вы не смейтеся там победо_бесие под срывом (прикинь могут запретить парад пабеды), а это такой удар по скрепам что как бы вся эта ватная не_дострана не лопнула.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь