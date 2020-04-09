В России резкий рост случаев коронавируса
За сутки в России выявили почти полторы тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В России за сутки зарегистрировано почти полторы тысячи новых случаев коронавируса, что является рекордным показателем, сообщает оперативный штаб в четверг, 9 апреля.
Так, за сутки выявлено 1 459 случаев заражения. В целом количество инфицированных достигло 10131.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 118 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России - 698. За сутки умерло 13 пациентов с коронавирусом, за весь период по России умерло 76 человек", - говорится в сообщении.
Отметим, последние два дня в России фиксировалось более тысячи случаев коронавируса.
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