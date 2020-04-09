Правительство Польши обязало всех жителей носить медицинские маски

С 16 апреля жители страны обязаны находиться в общественных местах исключительно в маске.

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, что все граждане страны будут обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах в связи с пандемией вируса COVID-19. Данная мера начнет действовать с 16 апреля. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

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“Со следующего четверга мы вводим обязательное правило ношения масок в общественных местах. Это сделано для того, чтобы защитить людей от тех жителей страны, у кого коронавирус проходит бессимптомно“, - заявил Шумовский.

На сегодняшний день в Польше зафиксирован 5341 случай заражения коронавирусом и 164 смерти.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше рекордное число смертей от COVID-19. За день в Польше выявили 357 новых случаев заражения. 30 человек скончались, что является трагическим рекордом в стране.

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