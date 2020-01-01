Полмиллиарда людей могут оказаться в нищете из-за пандемии

От 6% до 8% населения мира могут быть ввергнуты в нищету из-за блокирования множества экономических отраслей.

Международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam спрогнозировало, что из-за пандемии коронавируса примерно 500 млн жителей планеты могут обнищать, сообщило Associated press.

"Разрушительные экономические последствия от пандемии ощущаются по всему земному шару. Но для бедных людей в бедных странах, которые и так боролись за выживание, почти что нет страховки, которая бы удержала их от падения в нищету", - заявил и.о. исполнительного директора Oxfam Хосе Мария Вера.

В докладе организации отмечается, что от 6% до 8% населения мира могут быть ввергнуты в нищету из-за того, что правительства разных стран парализуют целые отрасли экономики из-за пандемии.

В частности, приводится пример Бангладеш, где свыше 1 млн человек в текстильной отрасли уволили или отправили по домам из-за отмены и приостановки заказов.

В Oxfam подчеркнули, что нынешняя ситуация может отменить результаты, достигнутые за последнее десятилетие в борьбе против бедности, а в некоторых районах мира ситуация может откатиться к положению дел тридцатилетней давности.

Специалисты призывают мировых лидеров согласовать пакет экономической помощи для бедных стран и сообществ.

Также предлагается нарастить на 500 млн долларов международную помощь государствам и немедленно отменить долговые выплаты развивающихся стран на 2020 год в размере 1 трлн. долларов.

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