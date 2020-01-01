Битва стариков. Трамп и Байден разыграют Белый Дом

Сенатор Берни Сандерс вышел из избирательной гонки в США и не будет бороться за номинацию от Демократической партии на президентских выборах, таким образом, расчистив дорогу перед Джо Байденом.

В разгар пандемии коронавируса в США идет президентская избирательная кампания. Самая горячая борьба была в рядах Демократической партии, но и она подошла к концу. Соперник Дональда Трампа определен – им стал бывший вице-президент Джо Байден. Это стало понятно после того, как конкурент Байдена на праймериз демократов Берни Сандерс снял свою кандидатуру с гонки.

73-летний Дональд Трамп против 77-летнего Джо Байдена – в условиях кризиса Америка делает ставку на опыт.

Чего стоит ожидать от этой битвы, Украине в том числе, разбирался Корреспондент.net.

Сандерс сдался

Сенатор Берни Сандерс объявил о своем решении на фоне чрезвычайной ситуации с коронавирусом, которая помешала проводить нормальную избирательную кампанию. По результатам проведенных праймериз Байден опережал Берни Сандерса по количеству делегатов. На последних праймериз в середине марта бывший вице-президент выиграл с большим отрывом во Флориде и Иллинойсе, а также победил в Аризоне, добившись почти решающего лидерства.

Сандерс решил не воевать до последнего, как в 2016 году, когда он противостоял Хиллари Клинтон, а солидаризоваться со своими однопартийцами.

По данным Associated Press, на момент снятия своей кандидатуры Сандерс успел заручиться поддержкой 914 делегатов, а Байден – 1217. Чтобы стать кандидатом, номинант должен получить голоса 1991 делегата.

EPA Берни Сандерс

Сандерс уже успел призвать всех голосовать за Байдена.

"Мы сообща двинемся вперед, чтобы победить Дональда Трампа, самого опасного президента в современной американской истории", - заявил сенатор.

Расклады меняются

Дональд Трамп называет Байдена “Сонный Джо” и уже говорит о своей легкой победе, но эту всю браваду может сбить коронавирус. США переживают серьезный кризис, выйдя уже с большим отрывом на первое место по количеству зараженных в мире. В тоже время Трамп долгое время не признавал серьезность угрозы, а сейчас не перестает повторять, что скоро карантин будет снят.

EPA Джо Байден

Говорят, что разведка США наблюдала за ситуацией в Китае еще с ноября. Уже в январе разведчики сделали подробный рапорт о вирусе, где отметили, что его приход в США неизбежен.

Более того, один из ближайших советников президента Питер Наварро подготовил 23 февраля аналитическую записку, в которой говорилось о масштабности угрозы. Но президент последовательно игнорировал все эти предупреждения.

Сейчас же экономические проблемы, к которым привел карантин из-за коронавируса, бьют по шансам Дональда Трампа на переизбрание. В стране появились миллионы безработных, хотя именно минимальный уровень безработицы Трамп долгое время называл своей главной заслугой на должности. Так, что эксперты не исключают, что Трамп может понести электоральные потери из-за эпидемии.

"Америка скоро вновь откроется для бизнеса, - пообещал Трамп. - Могу вам сейчас сказать, что не рассчитываю на месяцы карантина. Если дать волю докторам, они бы весь мир закрыли. Это может привести к куда большим проблемам, чем те, с которых мы начали".

EPA Дональд Трамп

Украинский фактор

С окончательным выдвижением Байдена украинская карта снова на столе американской президентской гонки. Как помним, Дональд Трамп уже пытался инициировать расследование возможной коррупции Байдена в Украине. Это привело к процедуре импичмента.

В американском Сенате намерены дать ход расследованию о коррупции Байденов в Украине, а в свидетели хотят позвать бывших и действующих украинских чиновников.

Многое теперь зависит от нового Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Готова ли она будет поднимать дело Байденов и возобновлять расследование.