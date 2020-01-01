Битва стариков. Трамп и Байден разыграют Белый Дом
В разгар пандемии коронавируса в США идет президентская избирательная кампания. Самая горячая борьба была в рядах Демократической партии, но и она подошла к концу. Соперник Дональда Трампа определен – им стал бывший вице-президент Джо Байден. Это стало понятно после того, как конкурент Байдена на праймериз демократов Берни Сандерс снял свою кандидатуру с гонки.
73-летний Дональд Трамп против 77-летнего Джо Байдена – в условиях кризиса Америка делает ставку на опыт.
Чего стоит ожидать от этой битвы, Украине в том числе, разбирался Корреспондент.net.
Сандерс сдался
Сенатор Берни Сандерс объявил о своем решении на фоне чрезвычайной ситуации с коронавирусом, которая помешала проводить нормальную избирательную кампанию. По результатам проведенных праймериз Байден опережал Берни Сандерса по количеству делегатов. На последних праймериз в середине марта бывший вице-президент выиграл с большим отрывом во Флориде и Иллинойсе, а также победил в Аризоне, добившись почти решающего лидерства.
Сандерс решил не воевать до последнего, как в 2016 году, когда он противостоял Хиллари Клинтон, а солидаризоваться со своими однопартийцами.
По данным Associated Press, на момент снятия своей кандидатуры Сандерс успел заручиться поддержкой 914 делегатов, а Байден – 1217. Чтобы стать кандидатом, номинант должен получить голоса 1991 делегата.
Сандерс уже успел призвать всех голосовать за Байдена.
"Мы сообща двинемся вперед, чтобы победить Дональда Трампа, самого опасного президента в современной американской истории", - заявил сенатор.
Расклады меняются
Дональд Трамп называет Байдена “Сонный Джо” и уже говорит о своей легкой победе, но эту всю браваду может сбить коронавирус. США переживают серьезный кризис, выйдя уже с большим отрывом на первое место по количеству зараженных в мире. В тоже время Трамп долгое время не признавал серьезность угрозы, а сейчас не перестает повторять, что скоро карантин будет снят.
Говорят, что разведка США наблюдала за ситуацией в Китае еще с ноября. Уже в январе разведчики сделали подробный рапорт о вирусе, где отметили, что его приход в США неизбежен.
Более того, один из ближайших советников президента Питер Наварро подготовил 23 февраля аналитическую записку, в которой говорилось о масштабности угрозы. Но президент последовательно игнорировал все эти предупреждения.
Сейчас же экономические проблемы, к которым привел карантин из-за коронавируса, бьют по шансам Дональда Трампа на переизбрание. В стране появились миллионы безработных, хотя именно минимальный уровень безработицы Трамп долгое время называл своей главной заслугой на должности. Так, что эксперты не исключают, что Трамп может понести электоральные потери из-за эпидемии.
"Америка скоро вновь откроется для бизнеса, - пообещал Трамп. - Могу вам сейчас сказать, что не рассчитываю на месяцы карантина. Если дать волю докторам, они бы весь мир закрыли. Это может привести к куда большим проблемам, чем те, с которых мы начали".
Украинский фактор
С окончательным выдвижением Байдена украинская карта снова на столе американской президентской гонки. Как помним, Дональд Трамп уже пытался инициировать расследование возможной коррупции Байдена в Украине. Это привело к процедуре импичмента.
В американском Сенате намерены дать ход расследованию о коррупции Байденов в Украине, а в свидетели хотят позвать бывших и действующих украинских чиновников.
Многое теперь зависит от нового Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Готова ли она будет поднимать дело Байденов и возобновлять расследование.