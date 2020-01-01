Число жертв коронавируса во Франции превысило 12 тысяч человек

В реанимационных отделениях больниц Франции в критическом состоянии в настоящее время находятся 7066 человек.

Более 12 тысяч человек умерли во Франции от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, с начала эпидемии в стране. Об этом, в четверг, 9 апреля, сообщил на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

По его словам, за период с первого марта в стране число умерших от коронавируса составило 12 210 человек.

“В реанимации в настоящее время находятся 7 066 человек, что на 92 меньше, чем в среду вечером”, - уточнил Саломон.

Сутки ранее сообщалось, что число умерших пациентов с коронавирусом во Франции достигло почти 11 тысяч человек.

Ранее Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний установил, что пандемия коронавируса еще не достигла своего пика в Европе.

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