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Число жертв коронавируса во Франции превысило 12 тысяч человек

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В реанимационных отделениях больниц Франции в критическом состоянии в настоящее время находятся 7066 человек.
Число умерших от коронавируса во Франции выросло
Число умерших от коронавируса во Франции выросло

Более 12 тысяч человек умерли во Франции от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, с начала эпидемии в стране. Об этом, в четверг, 9 апреля, сообщил на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

По его словам, за период с первого марта в стране число умерших от коронавируса составило 12 210 человек.

“В реанимации в настоящее время находятся 7 066 человек, что на 92 меньше, чем в среду вечером”, - уточнил Саломон.

Сутки ранее сообщалось, что число умерших пациентов с коронавирусом во Франции достигло почти 11 тысяч человек.

Ранее Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний установил, что пандемия коронавируса еще не достигла своего пика в Европе.

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Теги: смерть, статистика, Франция, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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