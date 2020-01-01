В автомобилях Макрона установили антивирусные панели

В автомобилях президента установили защитные панели, которые предотвратят распространению вируса во время разговора.

Панели установили также у коллег Макрона

Двадцать автомобилей из автопарка президента Франции Эммануэля Макрона оборудовали специальными прозрачными панелями, которые отделяют пассажиров от водителя, защищая таким образом от передачи вирусов, сообщает jeanmarcmorandini.com.

Панели изготовила компания Usipanel из Тулузы (юг Франции) в рамках борьбы с эпидемией коронавируса,

"Мы обратились в Елисейский дворец, предложив эти барьеры, и получили в течение дня согласие на оборудование автомобилей президента и его советников", - рассказал соучредитель компании Франсуа Шантрио.

Отметим, что с 17 марта во Франции действует строгий режим карантина. Разрешается покидать дома только в острых потребностях, четко определенных правилами. На каждый выход надо заполнять специальную бумажную форму или активизировать онлайн QR-код с указанием персональных данных, адреса, даты и времени выхода из дома.

За нарушение режима - штраф в 135 евро или лишение свободы на несколько месяцев.

К контролю за соблюдением карантина министерство внутренних дел привлекло 160 тыс. полицейских и жандармов.

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