Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Американцы массово требуют от Китая компенсации по COVID

Комментариев: 5
По подсчетам аналитиков, сумма, затребованная американскими гражданами от Китая - 1,2 трлн долларов.
Сумма по искам в общем может достигать более триллиона долларов
Сумма по искам в общем может достигать более триллиона долларов
Getty Images
 
Более пяти тысяч американцев присоединились к коллективному иску в адрес правительства Китая с требованием компенсировать ущерб, причиненный коронавирусом, сообщает Голос Америки.
 
Граждане США утверждают, что они "понесли огромные потери" из-за "халатности Китая, допустившего распространение вируса по всему миру". 
 
По подсчетам экспертов, сумма затребованой компенсации может составить около 1,2 трлн долларов. 
 
Аналитики утверждают, что Китай потенциально несет ответственность за ущерб от вспышки, поскольку "умышленно скрыл информацию от ВОЗ", что является нарушением Международных медико-санитарных норм.
 
Накануне в США заявили, что от коронавируса в стране ежедневно умирает больше людей, чем от онкологических или сердечно-сосудистых заболеваний.
 
В то ж е время в самом Китае, в регионе Ухань отпраздновали завершение карантина, который отменили из-за преодоления всышки коронавируса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, суд, Китай, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
ЗаелоПластинку    10.04.2020, 14:56
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
В сеть выложили видео с признанием боевика “ДНР“ Александра Ходаковского о том, что лично он отдал приказ накрыть из “Градов“ центр города Ясиноватая. Как хорошо - и на ВСУ потом можно переложить вину, и Аллею Ангелов обновить, чтобы люди не забывали бояться мифических бЕндеровцев.
Антибес    10.04.2020, 14:55
Оценка:  -23
Антибес
При чём здесь Китай,уроды?Трампа благодарите!))))))))))
Boxerogos    10.04.2020, 14:26
Оценка:  -25
Boxerogos
Долбойобы!А от Господа Бога вы не хотите ничего потребовать?Что,надоело своих"сверхдержавников" хоронить в братских могилах?Это только начало!Все суки сдохнете,пидopы звёздно-полосатые!А Китаю-респект!))))))))))))
colavova    10.04.2020, 14:59
Оценка:  +1
colavova
респект за 12000 зараженных россиян? редкое мyдилo
Seriy    10.04.2020, 13:46
Оценка:  -3
Seriy
А я думаю где мне взять деньги кредит уплатить.Надо на Китай в суд подать.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь