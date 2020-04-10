Американцы массово требуют от Китая компенсации по COVID

По подсчетам аналитиков, сумма, затребованная американскими гражданами от Китая - 1,2 трлн долларов.

Сумма по искам в общем может достигать более триллиона долларов Getty Images

Более пяти тысяч американцев присоединились к коллективному иску в адрес правительства Китая с требованием компенсировать ущерб, причиненный коронавирусом, сообщает Голос Америки.

Граждане США утверждают, что они "понесли огромные потери" из-за "халатности Китая, допустившего распространение вируса по всему миру".

По подсчетам экспертов, сумма затребованой компенсации может составить около 1,2 трлн долларов.

Аналитики утверждают, что Китай потенциально несет ответственность за ущерб от вспышки, поскольку "умышленно скрыл информацию от ВОЗ", что является нарушением Международных медико-санитарных норм.

В то ж е время в самом Китае, в регионе Ухань отпраздновали завершение карантина, который отменили из-за преодоления всышки коронавируса.

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