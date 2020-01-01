Министры стран G20 обсуждают нефтяной кризис

Министры энергетики стран G20 проводят заседание после достигнутого ОПЕК+ соглашения по снижению добычи нефти.

Министры энергетики стран Большой двадцатки в пятницу, 10 апреля, проводят заседание по вопросу нефтяного кризиса.

На открытии встречи саудовский министр принц Абдель Азиз бен Сальман выступил с призывом обеспечить надежные и доступные поставки энергоресурсов.

"В данном мировом кризисе необходимо обеспечить надежные и доступные поставки энергии для того, чтобы была возможность предоставлять базовые услуги, в том числе в здравоохранении", - сказал он.

Накануне страны ОПЕК+ достигли соглашение, которое рассчитано на два года и предусматривает постепенное сокращение рекордных ограничений на добычу - с 10 миллионов баррелей в сутки до 6 миллионов баррелей.

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