Папа Римский призвал прекратить войны

Понтифик обратился к мирянам.

Праздничная служба в Соборе Святого Петра в Ватикане в честь Пасхи, которую отмечают католики, прошла с участием всего нескольких десятков человек. Остальные могли смотреть прямую онлайн-трансляцию.

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В традиционном обращении "Граду и миру" папа Франциск заявил, что Воскресение Христово "дает надежду на преодоление бед", включая пандемию нового коронавируса. Понтифик так же призвал ослабить санкции и прекратить войны:

"В нынешних условиях пусть будут ослаблены международные санкции, которые препятствуют оказанию странами достойной поддержки населению, чтобы все государства могли обеспечивать нужды своих граждан, сокращая, если вообще не прощая, долги наиболее бедных стран. Сейчас не время для проявления эгоизма, поскольку вызов касается всех без исключения", - заявил Франциск.

Папа Римский отметил, что многие проводят эту Пасху в одиночестве, в трауре и смятении из-за пандемии, в физических страданиях и в условиях экономических проблем. "Жизнь миллионов людей изменилась неожиданным образом" - добавил понтифик.

Напомним, ранее Папа Римский призвал остановить войну в мире на время пандемии COVID-19.