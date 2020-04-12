Добыча нефти будет рекордно сокращена - Reuters
Страны ОПЕК+ провели переговоры с Мексикой и согласовали крупнейшее в истории сокращение объемов нефтедобычи.
Страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, сообщает Reuters.
По данным анонимного источника американского издания, сегодня страны ОПЕК+ провели переговоры с Мексикой и согласовали крупнейшее в истории сокращение объемов нефтедобычи.
Ранее сообщалось, что министр энергетики Мексики Росио Нале не согласилась на предложенные ОПЕК+ условия сокращения добычи нефти и с "гневом" покинула переговоры, которые шли по видеотрансляции.
Доэтого стало известно, что Саудовская Аравия и Российская Федерация достигли соглашения о большом сокращении добычи нефти. Ожидается, что сокращение нефтедобычи может быть на уровне 20% от мировой добычи.
Эта же новость на Корреспондент