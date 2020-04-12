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Добыча нефти будет рекордно сокращена - Reuters

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Страны ОПЕК+ провели переговоры с Мексикой и согласовали крупнейшее в истории сокращение объемов нефтедобычи.
Нефтяной рынок ожидает рекордную сделку
Нефтяной рынок ожидает рекордную сделку
 
Страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, сообщает Reuters.
 
По данным анонимного источника американского издания, сегодня страны ОПЕК+ провели переговоры с Мексикой и согласовали крупнейшее в истории сокращение объемов нефтедобычи.
 
 
Ранее сообщалось, что министр энергетики Мексики Росио Нале не согласилась на предложенные ОПЕК+ условия сокращения добычи нефти и с "гневом" покинула переговоры, которые шли по видеотрансляции. 
 
Доэтого стало известно, что Саудовская Аравия и Российская Федерация достигли соглашения о большом сокращении добычи нефти. Ожидается, что сокращение нефтедобычи может быть на уровне 20% от мировой добычи. 
 
 
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Теги: нефть, ОПЕК, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Розум    12.04.2020, 22:24
Оценка:  -20
Розум
Ну и правильно!
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