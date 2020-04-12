Добыча нефти будет рекордно сокращена - Reuters

Страны ОПЕК+ провели переговоры с Мексикой и согласовали крупнейшее в истории сокращение объемов нефтедобычи.

Страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, сообщает Reuters.

По данным анонимного источника американского издания, сегодня страны ОПЕК+ провели переговоры с Мексикой и согласовали крупнейшее в истории сокращение объемов нефтедобычи.