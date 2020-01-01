Отец, мать и дочь умерли от коронавируса в течение двух недель

Родители и дочь умерли от коронавируса практически друг за другом. Из семьи остался только один человек. По его словам, он чувствует, что ему "вырезали сердце".

В Великобритании в течении двух недель от коронавирусной инфекции скончались три члена одной семьи – глава семейства Кит МакВикар, его супруга Джин и их дочь Джейн, пишет Daily Mail.

84-летний Кит и 82-летняя Джин умерли от COVID-19, а через две недели оказалось, что заразилась и их 62-летняя дочь.

Перед своей смертью женщина, бывший криминальный аналитик полиции Стаффордшира, разместила в Facebook несколько сообщений, призывающих соблюдать меры социального дистанцирования.

Кит МакВикар (слева) с сыном Ричардом. Facebook

Джейн даже поменяла свою фотографию в профиле, опубликовав призыв: "Оставайся дома, это может спасти жизни".

Ее 60-летний брат Ричард в Facebook написал, что в субботу, 11 апреля, Джейн скончалась. Он также добавил, что перспектива трех похорон для него похожа на фильм ужасов.

Джин МакВикар (справа) с дочерью. Facebook

"Ощущение, будто мне вырезали сердце", - написал в соцсети мужчина.

Были ли у его родителей и сестры какие-либо проблемы со здоровьем, он не сообщил.

Ранее мы писали, что прожившие 65 лет супруги скончались в один день от коронавируса.

Напомним, что в Италии муж и жена заразилась смертельным вирусом и ушли из жизни с разницей в два часа. Вместе они прожили 60 лет.

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