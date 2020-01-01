Британец скрылся в горах от пандемии и "одичал"
Местный фермер поинтересовался, почему группа людей в палатках покинула свои дома, и нарвался на агрессивное поведение.
Британец с компанией ушел в горы из-за пандемии коронавируса и стал проявлять агрессивное поведение к местным жителям. Видео инцидента опубликовало издание The Sun.
Так, инцидент произошел в национальном парке Сноудония на севере Уэльса. Местный фермер поинтересовался, почему группа людей покинула свои дома в городе Халл. В результате, британец угрожал фермеру палкой.
На место инцидента прибыли полицейские и порекомендовали путешественникам вернуться на свое место жительства.
Ранее сообщалось, что тысячи китайцев после карантина застряли на горе.
Также Корреспондент писал, что назван срок возобновления путешествий по миру.
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