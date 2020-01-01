COVID-19 в мире: за сутки более пяти тысяч жертв

За последние сутки коронавирусом по всему миру заразились более 71 тысячи человек, что на пять тысяч меньше, чем вчера, сообщает ВОЗ.

За сутки в мире коронавирусом заразились 71 779 человек, 5369 умерли. Об этом говорится в ежедневной сводке Всемирной организации здравоохранения, которая была опубликована 14 апреля.

В ВОЗ подчеркнули, что число зараженных на пять тысяч меньше, чем за предыдущий день.

Общее количество инфицированных по состоянию на вторник составило 1 844 863, из них скончались 117 021 человек.

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