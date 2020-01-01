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COVID-19 в мире: за сутки более пяти тысяч жертв

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За последние сутки коронавирусом по всему миру заразились более 71 тысячи человек, что на пять тысяч меньше, чем вчера, сообщает ВОЗ.
В мире растет число зараженных COVID-19
В мире растет число зараженных COVID-19
 
За сутки в мире коронавирусом заразились 71 779 человек, 5369 умерли. Об этом говорится в ежедневной сводке Всемирной организации здравоохранения, которая была опубликована 14 апреля.
 
В ВОЗ подчеркнули, что число зараженных на пять тысяч меньше, чем за предыдущий день.
 
Общее количество инфицированных по состоянию на вторник составило 1 844 863, из них скончались 117 021 человек.
 
Больше всего заболевших и умерших в Европе: 943 272 и 80 712 случаев соответственно. За сутки число заразившихся в регионе возросло на 29 923, а умерших - на 3293.
 
Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы по странам, больше всего заболевших зарегистрировано в США - 553 822.
 
Далее следуют Испания (169 496), Италия (159 516), Германия (125 098), Франция (97 050), Великобритания (88 625), Китай (83 696), Иран (73 303), Турция (61 049) и Бельгия (30 589).
 
Ранее в ВОЗ заявили, что COVID-19 в десять раз смертельно опаснее пандемии гриппа 2009 года.
 
Также в организации отметили, что коронавирус не исчезнет, пока не разработают вакцину. 
 

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Теги: ВОЗ, мир, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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