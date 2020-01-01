В отведенном для Евровидения-2020 зале разместят коронавирусных больных

Внутри концертного зала оборудованы 88 мест для людей, которые нуждаются в лечении, но не в госпитализации.

В концертном зале Ahoy Arena в нидерландском Роттердаме, в котором в этому году должен был пройти песенный конкурс Евровидение, разместили больничные койки для заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает Радио Свобода.

Начиная с 17 апреля там будут размещать пациентов с COVID-19, которые нуждаются в лечении, но не в госпитализации. Внутри оборудованы 88 мест.

"Некоторые люди не могут выжить дома, и о них необходимо заботиться так, как решили их врачи. Вскоре мы сможем их принять здесь", - сообщила директор службы здравоохранения Роттердама Саския Баас.

По последним данным, в Нидерландах коронавирус был диагностирован у 27 580 человек, из них почти 3000 пациентов умерли, около 300 - выздоровели.

Как известно, 18 марта международный музыкальный конкурс Евровидение-2020, который должен был пройти в Роттердаме 12-16 мая, отменили из-за вспышки коронавируса. Позже стало известно, что Евровидение-2020 заменят онлайн-концертом.

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