Нидерланды соединят линиями Hyperloop пять европейских городов

В Нидерландах построят сразу сеть линий вакуумных поездов, которые соединят пять европейских мегаполисов - Амстердам, Париж, Брюссель, Дюссельдорф и Франкфурт.

Из Амстердама в Париж можно будет доехать за десятки минут Plompmozes/Hardt

Нидерландский стартап Hardt Hyperloop в сотрудничестве с администрацией провинции Северная Голландия заявили о предстоящем строительстве сверхскоростных линий для капсул на магнитной подушке, движущихся внутри вакуумного трубопровода. По их мнению, проложив такие линии, время пути от Амстердама до Парижа, Брюсселя, Дюссельдорфа или Франкфурта можно будет сократить с нескольких часов до десятков минут. Об этом пишет The Guardian.

“Границы в буквальном смысле слова станут размытыми. К примеру, от Амстердама до Брюсселя можно будет доехать за 30 минут, а до Парижа - за полтора часа, а не как сегодня за три с половиной”, - пишут авторы.

По подсчетам авторов идеи, экономия времени увеличит ВВП провинции на 121% или 275 миллиардов евро. При этом количество авиаперелетов из аэропорта Схипхол к 2040 году заметно убавится, что важно в рамках борьбы с глобальным потеплением.

Стартап уже построил тестовый трек в городе Делфт протяженностью три километра и заручился поддержкой партнеров, включая оператора железных дорог Deutsche Bahn и сталелитейного гиганта Tata Steel.

Ранее команда специалистов из Технологического университета Дельфта в Нидерландах, участвующая в конкурсе SpaceX Hyperloop Pod Competition 2019, показала людям, как могут выглядеть станции будущего сверхскоростного поезда.

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