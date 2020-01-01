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Бельгия призвала все страны поддержать ВОЗ

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Бельгия намерена безоговорочно поддерживать организацию и совместно с ней работать над “преодолением трудного периода”.
Бельгия призвала поддерживать ВОЗ после отказа США финансировать организацию
Бельгия призвала поддерживать ВОЗ после отказа США финансировать организацию

Бельгия призвала все страны "безоговорочно поддерживать" ВОЗ после отказа США финансировать международную организацию. Об этом говорится в распространенном в среду, 15 апреля, совместном заявлении вице-премьера Бельгии Александра Де Кро и министра иностранных дел Бельгии Филиппа Гоффена.

В документе подчеркивается, что ВОЗ "играет ключевую роль в мировых усилиях в борьбе с пандемией коронавируса".

“Организация работает над предотвращением распространения вируса, распределяя медицинские ресурсы, направляя группы быстрого реагирования и предоставляя рекомендации широкой общественности. Помимо этого, ВОЗ способствует усилиям по созданию вакцины", - говорится в заявлении.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". Президент США обвинил организацию в том, что из-за ее неверных оценок и рекомендаций COVID-19 в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

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Теги: Бельгия, ВОЗ, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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