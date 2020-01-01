Бельгия призвала все страны поддержать ВОЗ

Бельгия намерена безоговорочно поддерживать организацию и совместно с ней работать над “преодолением трудного периода”.

Бельгия призвала все страны "безоговорочно поддерживать" ВОЗ после отказа США финансировать международную организацию. Об этом говорится в распространенном в среду, 15 апреля, совместном заявлении вице-премьера Бельгии Александра Де Кро и министра иностранных дел Бельгии Филиппа Гоффена.

В документе подчеркивается, что ВОЗ "играет ключевую роль в мировых усилиях в борьбе с пандемией коронавируса".

“Организация работает над предотвращением распространения вируса, распределяя медицинские ресурсы, направляя группы быстрого реагирования и предоставляя рекомендации широкой общественности. Помимо этого, ВОЗ способствует усилиям по созданию вакцины", - говорится в заявлении.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". Президент США обвинил организацию в том, что из-за ее неверных оценок и рекомендаций COVID-19 в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

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