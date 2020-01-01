США обновили рекорд по летальности от COVID-19
За последнее сутки в Штатах от коронавируса умерло почти 2,5 тысячи человек. В общей сложности на территории США заболели более 638 тысяч жителей.
В США за последние сутки от коронавируса умерли 2494 человек, это рекордное количество жертв в день.Соответствующие данные приводит 16 апреля Университет Джонса Хопкинса.
Всего в стране количество умерших выросло до 30 тысяч 844, смертельные случаи зафиксированы во всех штатах. В общей сложности на территории США заболели 638 111 жителей.
Ранее сообщалось, что в США больше 9 тысяч медиков заболели коронавирусом. При этом 90% медиков не были госпитализированы - в больницах лечатся 184 медработника, а 27 уже скончались.
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