США обновили рекорд по летальности от COVID-19

За последнее сутки в Штатах от коронавируса умерло почти 2,5 тысячи человек. В общей сложности на территории США заболели более 638 тысяч жителей.

США лидируют в мире по числу смертей от коронавируса

В США за последние сутки от коронавируса умерли 2494 человек, это рекордное количество жертв в день.Соответствующие данные приводит 16 апреля Университет Джонса Хопкинса.

Всего в стране количество умерших выросло до 30 тысяч 844, смертельные случаи зафиксированы во всех штатах. В общей сложности на территории США заболели 638 111 жителей.

Ранее сообщалось, что в США больше 9 тысяч медиков заболели коронавирусом. При этом 90% медиков не были госпитализированы - в больницах лечатся 184 медработника, а 27 уже скончались.

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