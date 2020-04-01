В Японии изъяли рекордную партию кокаина

Наркотики были обнаружены сотрудниками таможни в контейнере с ящиками бананов и другим грузом.

Самая крупная в истории Японии партия кокаина весом 700 кг была задержана таможенными органами в порту Иокогама. Об этом накануне сообщило Kyodo News.

Утверждается, что стоимость партии наркотика на "черном рынке" могла составить 1,4 млрд иен (около 130 млн долларов). Она намного превышает считавшуюся до сих пор крупнейшей обнаруженную в октябре прошлого года в контейнерах в порту Кобе 400-килограммовую партию кокаина.

Японские правоохранительные органы считают, что в деле замешана организованная преступная группа.

Кокаин был обнаружен сотрудниками таможни в контейнере с ящиками бананов и другим грузом. Члены экипажа судна отрицают свою причастность. Правоохранители полагают, что кокаин тайком пронесли на корабль, но не смогли спустить на берег в планировавшемся порту прибытия по ходу следования судна. В итоге груз был доставлен в Иокогаму.

Ранее в Панаме обнаружили подлодку с пятью тоннами кокаина на борту. На субмарине кустарного производства находился экипаж из четырех граждан Колумбии.

Также сообщалось, что правоохранители Коста-Рики перехватили рекордную для страны партию наркотиков – более пяти тонн кокаина.

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