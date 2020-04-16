Трамп хочет платить нефтяникам за отказ от добычи - СМИ

Белый дом рассматривает возможность платить американским нефтяным компаниям за отказ от добычи.

Трамп задумался о возможности платить нефтяникам за отказ от добычи

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о том, чтобы заплатить американским производителям нефти за то, чтобы они оставляли нефть в недрах, чтобы помочь смягчить перенасыщение, которое привело к падению цен и подтолкнуло некоторых буровиков к банкротству. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министерство энергетики разработало план компенсации компаниям, которые используют запасы нефти на 365 миллионов баррелей, путем эффективного превращения этой неиспользованной части в запасы правительства США на случай чрезвычайных ситуаций, заявили агентству неназванные высокопоставленные представители администрации.

Ранее Трамп заявил, что нормализовал нефтяную отрасль. Помогли в этом американскому президенту Россия и Саудовская Аравия. Отрасль быстро восстановится после преодоления коронавируса, уверен Трамп.

Как известно, итоговое соглашение ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи нефти не на 10 млн баррелей в сутки, а на 9,7 млн из-за позиции Мексики. Также на 300 тысяч меньше будет сокращение на протяжении всех этапов двухлетнего соглашения.

Мехико согласилось уменьшить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, а еще 250 тысяч баррелей за нее сократят США.

Несмотря на заключение сделки, цены на нефть снижаются.

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