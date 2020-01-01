Четыре работника Врачей без границ похищены в ДР Конго

Людей похитили на участке между городами Физи и Баракой и увезли в неизвестном направлении.

В ДР Конго похитили четырех сотрудников Врачей без границ

Неизвестные с оружием похитили четырех сотрудников гуманитарной организации Врачи без границ (MSF) в Демократической Республике Конго. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает издание 7sur7 в пятницу, 17 апреля.

Инцидент произошел в восточной провинции ДР Конго Южное Киву. Глава общества граждан города Барака Джозеф Аполо заявил, что неизвестные напали на работников организации накануне.

"Было около 16.00. Координатора регулярного проекта MSF-H/Барака и его помощника вместе с двумя водителями похитили и увезли в неизвестном направлении. Похитители напали на участке между Физи и Баракой", - сказал Аполо.

Как утверждает представитель власти, две машины остались на месте происшествия. Он осудил нападение и потребовал провести независимое расследование, чтобы обнаружить похищенных.

Ранее украинских миротворцев в Конго отправили на карантин. Украинские военные без надобности по службе не оставляют места дислокации и выезжают только на служебных машинах.

Напомним, что украинские миротворцы помогли эвакуировать людей с базы ООН в Конго. Украинские вертолеты прикрывали южноафриканские транспортные вертолеты после нападения на базу.

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