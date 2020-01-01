Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Праздник Пасхи: Папа Римский поздравил христиан

Комментариев: 0
Глава католической церкви в воскресенье обратился к "братьям и сестрам Церквей Востока", которые празднуют Пасху.
 
Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой, о чем в воскресенье, 19 апреля, сообщило Радио Ватикана. 
 
 
После воскресной мессы папа Франциск обратился к "братьям и сестрам Церквей Востока", которые сегодня празднуют Пасху. 
 
"Прежде всего, в этом периоде испытания чувствуем, насколько великим даром есть надежда, что рождается из факта воскресения с Христом. Особенно радуюсь за восточные католические общины, которые по экуменическим причинам празднуют Пасху вместе с православными: пусть же это братство несет утешение туда, где христиане являются небольшим меньшинством", - пожелал главаа католической церкви.
 
Также понтифик призвал к взаимопониманию между странами мира. 
 
"Пусть же христианское милосердие вдохновит также взаимность между странами и их институциями, чтобы преодолевать продолжающийся кризис в духе солидарности", - сказал он.
 
Православные христиане в Украине и более чем 60 странах мира 19 апреля празднуют день Христова Воскресения.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Пасха, Папа Римский, католики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь