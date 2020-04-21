В Эстонии в учебнике Крым обозначили территорией РФ

Огласку ошибке в учебнике дала одна из украинских семей, ребенок которой учится в Эстонии.

В Эстонии в школьном учебнике английского языка аннексированый Крым обозначили российской территорией, пишет ERR.

Речь идет об учебнике английского языка для 7 класса I love English 7, в котором изобразили карту, где Крым обозначен как территория РФ.

Эту ошибку заметили представители Конгресса украинцев Эстонии, которые и обратились с письмом к министру образования и науки с просьбой принять меры.

Выяснилось, что об этом сообщила одна из украинских семей, сын которой учится по этому учебнику.

Директор издательства Studium, которое выпустило учебник в 2018 году, Ааво Кенник отметил, что он сожалеет об инциденте и что ошибка произошла неумышленно. По его словам, карту взяли из открытого источника.

"Поскольку это учебник для изучения иностранного языка, мы не обратили внимание на содержание карты... Но до сих пор, почти два учебных года, никто нам об этом не сообщал", - рассказал он.

В то же время в Министерстве образования и науки отметили, что учебники, по которым учатся дети в школах, должны соответствовать государственным учебным программам и содержать достоверную информацию.

"В данном случае информация в учебнике неправильная, потому что Эстония не признает оккупацию и аннексию Крымского полуострова", - заявил канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс.

Издательство сразу извинилось за ошибку и собиралось передать учреждениям, получившим эти учебники, страницы с исправленной картой, однако Министерство образования просит полностью заменить учебники. Это может стоить издательству 10-20 тысяч евро.

По словам директора издательства, учебником пользуются более 200 эстонских школ. В основном это школы с эстонским языком обучения, но есть и русскоязычные.

Ранее популярное британское издание Daily Mail в одном из своих материалов назвало аннексированный Крым "российским".

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