Генетики рассказали о предках европейцев

В Европу пришли новые степные народы, занимавшиеся скотоводством, из Причерноморско-Прикаспийской степи, которые затем смешались с местным населением.

Ученые провели геномный анализ последних находок в Центральной Европе и установили, что в конце неолита в Европу пришли люди из Причерноморско-Прикаспийской степи, которые затем смешались с местным населением. Исследование опубликовано в Nature Communications во вторник, 21 апреля.

В конце неолита численность населения Центральной Европы резко возросла. Поселения этого периода ученые находят от берегов озер и болот до внутренних альпийских долин и высоких горных перевалов, но особенно богата ими Швейцария.

В конце неолита от Франции до Центральной России распространилась так называемая культура боевых топоров, или культура шнуровой керамики. Ее развитие совпадает по времени с прибытием в Европу большого количества скотоводов из Причерноморско-Прикаспийской степи, где в то время была распространена другая древняя культура, которой археология дали имя "ямная".

Смешение новых степных народов с местным населением стало одним из главных событий в древней европейской истории, но точное время этой миграции и механизм смешения оставались до конца неясными.

Ученые из Германии, Франции, Швейцарии и Австралии во главе с исследователями из Тюбингенского университета в Германии, Бернского университета в Швейцарии и немецкого Института естествознания имени Макса Планка секвенировали 96 геномов из находок в 13 местах в Швейцарии, на юге Германии и в эльзасском регионе Франции, относящихся по времени к позднему неолиту и раннему бронзовому веку.

Согласно результатам, первые генетические представители новой европейской культуры появились уже к 2800 году до нашей эры. При этом распространение новой общности происходило сложно и не быстро. Долгое время на территории Центральной Европы параллельно существовали две генетически различных популяции, между которыми постепенно происходило смешение. В частности, среди представителей культуры боевых топоров долгое время присутствовали женщины без признаков степного происхождения. Очевидно, что среди мужчин новой культуры в силу каких-то традиций было принято брать в жены женщин из других племен, возможно даже, проживающих довольно далеко.

"Примечательно, что мы обнаружили несколько женщин без каких-либо признаков степного происхождения даже через тысячу лет после того, как представители степных народов обосновались в регионе", - заявила первый автор статьи Аня Фуртвенглер из Института археологических наук Тюбингенского университета.

Это позволяет предположить, что в регионе было патрилокальное общество: мужчины оставались на месте своего рождения, а женщины происходили из далеких семей, не имеющих степного происхождения.

Напомним, что ранее ученые пересмотрели историю эволюции человека. Новые данные опровергают предыдущие данные о развитии мозговых структур, отвечающих за развитие речи.

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