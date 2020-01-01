ВОЗ назвала общее число погибших от COVID-19

Большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлены в Европе, всего - 1 187 184 человека.

Число скончавшихся от коронавируса COVID-19 в мире превысило 162 тысячи человек, количество зараженных достигло 2 397 216 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По последним данным ВОЗ, за сутки в мире были зафиксированы 83 тысячи новых случаев заражения и 5109 смертей.

Ранее в ВОЗ заявили, что ослабление ограничений не означает окончания пандемии, , что основная борьба против коронавируса еще впереди. С одной стороны, COVID-19 - очень заразный, а с другой - представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.

ВОЗ обновила стратегию по борьбе с коронавирусом

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