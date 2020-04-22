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От COVID-19 умер священник РПЦ, призывавший не закрывать храмы на карантин

Комментариев: 4
Протоиерей РПЦ Агейкин скончался в Москве. Он был из близкого окружения Патриарха Кирилла.
Протоиерей Александр Агейкин.
Протоиерей Александр Агейкин.
znak.com

В Москве от коронавирусной инфекции COVID-19 скончался 49-летний настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин. Священник неоднократно заявлял, что храмы не нужно закрывать на карантин, потому что “Бог всех излечит“. 

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“Отошел ко Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве“, - сообщили в пресс-службе Русской Православной Церкви.

Позже в РПЦ уточнили, что протоиерей скончался от COVID-19.

“Отец Александр скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией“, - сообщили в ведомстве.

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Вплоть до своей смерти Агейкин неоднократно заявлял, что храмы во время эпидемии коронавируса закрывать не нужно, так как “Бог всех излечит“.

Российский Telegram-канал Baza отмечает, что Агейкин не был рядовым священников, так как был из окружения Патриарха Кирилла

“Протоиерей Александр – человек весьма значимый, настоятель Богоявленского кафедрального собора. Карьеру в рядах Русской православной церкви строит давно, еще с 90-х годов. В 2002 году еще Патриархом Алексием Вторым был произведён в сан протодиакона, позже пошёл выше – и стал протоиереем“, – сообщается на странице Baza.



Напомним, РПЦ признала инопланетян бесами.

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Теги: РПЦ, Агейкин, Москва, Коронавирус
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Комментариев (4)
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Woodbrother    22.04.2020, 12:39
Оценка:  0
Woodbrother
Зачем москвопопы распространяют КОВИД19 в Украине понять можно. У них задание такое из фсбе - гадить в нашем тылу. А вот на россии зачем они распространяют вирус ? Жители мордора гундяевцам то же надоели ?
Ser7    22.04.2020, 12:35
Оценка:  0
Ser7
РПЦ - лучшая клиника от Бога.
ВосставшийИзБана    22.04.2020, 12:10
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Я надеюсь ему в аду уже готово тепленькое местечко.
SINOBI-LIFE    22.04.2020, 11:57
Оценка:  +4
SINOBI-LIFE
Сдохла тварь и слава Богу!!!
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