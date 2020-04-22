От COVID-19 умер священник РПЦ, призывавший не закрывать храмы на карантин

Протоиерей РПЦ Агейкин скончался в Москве. Он был из близкого окружения Патриарха Кирилла.

В Москве от коронавирусной инфекции COVID-19 скончался 49-летний настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин. Священник неоднократно заявлял, что храмы не нужно закрывать на карантин, потому что “Бог всех излечит“.

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“Отошел ко Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве“, - сообщили в пресс-службе Русской Православной Церкви.



Позже в РПЦ уточнили, что протоиерей скончался от COVID-19.



“Отец Александр скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией“, - сообщили в ведомстве.

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Вплоть до своей смерти Агейкин неоднократно заявлял, что храмы во время эпидемии коронавируса закрывать не нужно, так как “Бог всех излечит“.



Российский Telegram-канал Baza отмечает, что Агейкин не был рядовым священников, так как был из окружения Патриарха Кирилла



“Протоиерей Александр – человек весьма значимый, настоятель Богоявленского кафедрального собора. Карьеру в рядах Русской православной церкви строит давно, еще с 90-х годов. В 2002 году еще Патриархом Алексием Вторым был произведён в сан протодиакона, позже пошёл выше – и стал протоиереем“, – сообщается на странице Baza.

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