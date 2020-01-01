В Мозамбике при нападении боевиков погибли 52 мирных жителя

Боевики пытались завербовать молодых людей в свои ряды, однако столкнулись с сопротивлением.

На севере Мозамбика боевики одной из экстремистских группировок убили 52 мирных жителя, которые отказались к ним присоединиться. Об этом накануне сообщило местное издание Noticias со ссылкой на представителя правительственных Сил обороны (SDS) Орландо Мудумане.

По его словам, расправа произошла в деревне Ситакси в районе Муидумбе провинции Кабу-Делгаду еще две недели назад, но о ней стало известно на днях.

"Боевики пытались завербовать молодых людей в свои ряды, однако с их стороны возникло сопротивление, и это вызвало гнев злоумышленников, которые жестоко убили 52 молодых человека в деревне Ситакси", – рассказал Мудумане.

По данным местных СМИ, за последние два года боевики активизировали атаки в богатой газом провинции Кабу-Делгаду. Погибли более 900 человек. Около 200 тысяч местных жителей были вынуждены перебраться в другие районы Мозамбика.

Напомним, в центрально-северном регионе Буркина-Фасо вооруженные боевики устроили штурм двух населенных пунктов. В результате атаки погибли 36 мирных жителей, был подожжен местный рынок.

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