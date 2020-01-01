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На фото показали города Европы во время карантина

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Некоторые страны уже прошли пик заболеваемости и там начали ослаблять карантинные ограничения.
Мурал в Лондоне
Мурал в Лондоне
Getty Images

Несмотря на ослабление карантина, на улицах многих европейских городов по-прежнему малолюдно.

Смотрите в фотоподборке Корреспондента, как оживленные некогда города Европы остаются тихими и безлюдными.

 

 

 
Также Корреспондент писал, что число зараженных COVID в Европе превысило миллион.
 

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Теги: Европа, города, карантин, фоторепортаж, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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