На фото показали города Европы во время карантина
Некоторые страны уже прошли пик заболеваемости и там начали ослаблять карантинные ограничения.
Несмотря на ослабление карантина, на улицах многих европейских городов по-прежнему малолюдно.
Смотрите в фотоподборке Корреспондента, как оживленные некогда города Европы остаются тихими и безлюдными.
Cмотрите фотогалерею: На фото показали города Европы во время карантина
Ранее сообщалось, что ряд стран Европы отменяют часть ограничений.
Также Корреспондент писал, что число зараженных COVID в Европе превысило миллион.
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