Некоторые страны уже прошли пик заболеваемости и там начали ослаблять карантинные ограничения.

Несмотря на ослабление карантина, на улицах многих европейских городов по-прежнему малолюдно.

Смотрите в фотоподборке Корреспондента, как оживленные некогда города Европы остаются тихими и безлюдными.

Cмотрите фотогалерею: На фото показали города Европы во время карантина

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet