Министр Уэльса не выключил микрофон и оконфузился
Часть участников видеоконференции при этих словах закрыла руками рот, а некоторые посмеялись.
Министр охраны здоровья Уэльса Вон Гетинг во время видеоконференции забыл выключить микрофон и матерно обсуждал коллегу. Видео инцидента опубликовало издание Evening Standard в Youtube.
Так, министр обратился к кому-то за кадром и принялся оскорблять депутата Уэльской ассамблеи Дженни Рэтбоун. Часть участников видеоконференции при этих словах закрыли руками лицо, а некоторые посмеялись.
Председатель ассамблеи Элин Джонс быстро попросила министра выключить микрофон. Вскоре Гетинг извинился перед Рэтбоун.
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