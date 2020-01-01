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Министр Уэльса не выключил микрофон и оконфузился

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Часть участников видеоконференции при этих словах закрыла руками рот, а некоторые посмеялись.

Министр охраны здоровья Уэльса Вон Гетинг во время видеоконференции забыл выключить микрофон и матерно обсуждал коллегу. Видео инцидента опубликовало издание Evening Standard в Youtube.

Так, министр обратился к кому-то за кадром и принялся оскорблять депутата Уэльской ассамблеи Дженни Рэтбоун. Часть участников видеоконференции при этих словах закрыли руками лицо, а некоторые посмеялись.

Председатель ассамблеи Элин Джонс быстро попросила министра выключить микрофон. Вскоре Гетинг извинился перед Рэтбоун.

 

 
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Теги: курьезы, видео, министр, конфуз, Уэльс, нецензурна лексика
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Источник: korrespondent.net

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