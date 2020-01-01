В ЕС согласовали план помощи и ждут спад экономики

Лидеры стран Евросоюза согласовали пакет экономической помощи в размере более 500 млрд евро, а в европейском центробанке предупреждают о предстоящем падении экономики.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила о сокращении экономики еврозоны из-за пандемии коронавируса, которое может составить 15%. Об этом она сказала на видеоконференции глав государств и правительств Европейского союза в четверг, 23 апреля, сообщает Reuters.

Агенство со ссылкой на свои источники сообщает, что Лагард спрогнозировала, что экономика еврозоны из-за пандемии может обвалиться на 15%.

При этом глава ЕЦБ отметила, что введенные европейскими странами меры являются недостаточными и запоздалыми, поэтому возможен спад в пределах 5-15 процентов.

Тем временем Укринформ сообщает, что лидеры ЕС согласовали пакет экономической помощи в размере более 500 млрд евро и планируют согласовать все детали относительно его использования до начала лета. С таким заявлением выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель после видеоконференции Совета Европы.

"Наша цель - до 1 июня все должно быть согласовано, то есть в мае все элементы должны быть проработаны", - сказала Меркель.

Лидеры планируют разработать "архитектуру пакета солидарности", предложенную перед Пасхой Еврогруппой. По мнению Меркель, план, названный Recovery Fund, должен стать важным инструментом быстрой и эффективной помощи бизнесу.

Вместе с тем канцлер отметила, что хотя лидеры стран ЕС "не по всем пунктам придерживаются одного мнения", но имеют "общее понимание, что надо искать общий путь" выхода из кризиса.

Соглашение, опубликованное на сайте Европейского совета, в частности, предусматривает, что правительствам стран ЕС через Фонд спасения Европейского механизма стабильности будет предоставлено 240 миллиардов евро дешевого кредита. В программу помощи странам на борьбу с безработицей и кризисными ситуациями будет заложено 100 миллиардов евро. 200 миллиардов евро будет выделено на кредиты для малого и среднего бизнеса, который понес потери из-за пандемии коронавируса.

Напомним, на прошлой неделе Европарламент принял план восстановления экономики ЕС после COVID-19.

Ранее стало известно, что Евросоюз выделит почти все оставшиеся деньги из бюджета 2020 года на борьбу с пандемией COVID-19. Объем расходов из бюджета ЕС был увеличен на 3,57 млрд евро и теперь составляет 172,2 млрд евро.

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