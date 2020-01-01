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В Берлине на акции протеста задержали более 100 человек

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Всего в акции протеста против ограничений из-за коронавируса, приняли участие около тысячи человек.
В Берлине задержаны более 100 человек на акции против ограничений
В Берлине задержаны более 100 человек на акции против ограничений

Всего в акции протеста против ограничений из-за коронавируса, приняли участие около тысячи человек.

Более 100 жителей Берлина были задержаны на акции протеста против введенных властями в связи с распространением коронавируса. Об этом, в субботу, 25 апреля, сообщило издание Die Welt.

Отмечается, что протесты проходили на площади Розы Люксембург в центре города, всего в акции приняли участие около тысячи человек - представители различных политических течений.

Сотрудники правоохранительных органов выставили ограждения, дабы предотвратить наплыв новых протестующих и при помощи громкоговорителей призвали демонстрантов разойтись в связи с запретом на проведение подобных собраний.

Известно, что власти Берлина не давали санкции на организацию демонстрации. 

Акция протеста против карантинных мер прошла в субботу также в Штутгарте. Она собрала, по разным оценкам, от 350 до 500 человек.

Введенные в Германии ограничения, многие СМИ называют довольно мягкими. Так, людям разрешено выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции. Работают магазины площадью не более 800 кв. м и небольшие рынки.

Гражданам запрещается собираться более чем по двое, кроме семей и людей, живущих под одной крышей.

С понедельника, 27 апреля жителей Германии также обяжут надевать респираторную маску в общественном транспорте. Но, например, ее ношение в магазинах, в отличие от большинства германских регионов, не будет обязанностью.

Ранее представители немецкого бизнеса крайне пессимистично оценили перспективы экономического развития страны. Индекс деловых настроений Германии рухнул в апреле до исторически низкого уровня - до 74,3 пункта, понизившись на 11,6 пункта.

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Теги: Германия, Берлин, Коронавирус, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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