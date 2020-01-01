В ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии

Реализация договоренностей ОПЕК++ и меры, принятые в некоторых странах, будут способствовать росту цен до уровня $35 за баррель.

Президент конференции ОПЕК Мохамед Акраб считает, что котировки нефти во второй половине 2020 года будут колебаться вокруг $40 за баррель. Об этом он заявил алжирскому телевидению, передает в понедельник, 27 апреля, Интерфакс.

Акраб отметил, что "рынки начали подавать позитивные сигналы" в последние несколько дней после значительного спада неделей ранее. По прогнозу, в мае-июне мировые цены в среднем вырастут до $35 за баррель в результате реализации договоренностей ОПЕК++.

Акраб также подчеркнул, что кроме решений ОПЕК++ восстановлению цен будут способствовать результаты тех мер, которые были предприняты в некоторых странах, в том числе в Китае и Европе.

Страны ОПЕК+ в середине апреля договорились с 1 мая снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка. База отсчета квот по снижению - октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии для которых она составит 11 млн баррелей в сутки.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Сегодня стало известно, что Саудовская Аравия досрочно снизила добычу нефти.

На прошлой неделе нефть росла на фоне падения добычи в США и возможного конфликта Вашингтона с Тегераном.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet