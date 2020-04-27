В Испании задержали украинца за похищение телеведущей

В феврале 2016 года подозреваемый с 10 другими злоумышленниками участвовал в похищении ведущей одного из телеканалов, утверждает полиция Испании.

Полиция Испании задержала в Барселоне гражданина Украины, находившегося в международном розыске. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 27 апреля.

Отмечается, что во время ареста у мужчины обнаружили пневматический пистолет.

В Украине мужчину обвиняют в грабеже, вандализме, угонах автомобилей, вандализме и похищении людей.

В феврале 2016 года подозреваемый с 10 другими злоумышленниками участвовал в похищении ведущей одного из телеканалов. Он также причастен к погрому в спортивном клубе, в ходе которого пострадали два человека.

Ранее СБУ задержала бывшего гаишника, который пытался похитить экс-судью, чтобы получить выкуп в 300 тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Одессе проверяют причастность копов к похищению женщины. Назначено служебное расследование, на период проведения которого полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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