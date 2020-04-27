Билл Гейтс дал прогноз, когда мир вернется к нормальной жизни

Один из основателей корпорации Microsoft, считает, что главным шагом на пути к возвращению к нормальной жизни должна стать разработка вакцины.

Человечество сможет вернуться к привычной жизни только после появления вакцины от коронавируса. Произойдет это не ранее, чем через один-два года, заявил американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Об этом, в понедельник, 27 апреля, сообщило издание Le Figaro.

"Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через год или два. Мы сможем выйти из этого этапа лишь выстроив систему, которая позволит исключить риск возобновления эпидемии", - пояснил Гейтс.

Гейтс указал, что применяемые методы тестирования и отслеживания уже позволяют многим странам быстро находить очаги заболевания и брать их под контроль. Однако вернуться к нормальной, привычной жизни по окончании пандемии будет непросто, так как в людях останется страх заразиться и после снятия ограничений.

"Даже власти не смогут вернуть людей на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация могут предотвратить смертельный исход", - считает Гейтс.

Также, Гейтс выразил надежду на то, что США все же присоединятся к глобальной инициативе под эгидой ВОЗ, направленной на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению болезни, вызываемой коронавирусом.

Ранее сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил, что нынешняя пандемия - не уникальное событие в истории человечества, подобные кризисы будут происходить и дальше с периодичностью примерно в 20 лет.

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