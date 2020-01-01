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В Германии группа мужчин с ножами напала на прохожих

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Четверо человек были госпитализированы в больницу. Свидетели сообщают, что у нападавших были бороды.
Полиция задержала двоих подозреваемых
Полиция задержала двоих подозреваемых

В немецком городе Ханау, что к востоку от Франкфурта, группа вооруженных ножами мужчин напала на прохожих. В результате по меньшей мере четыре человека были ранены. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает местная полиция и Focus Online.

Всего в нападении участвовали от пяти до семи мужчин. Четверо пострадавших в возрасте от 17 до 26 лет были доставлены в отделение неотложной помощи.

Со слов свидетелей и пострадавших известно, что почти все нападавшие были с бородами, среди них выделялся мускулистый мужчина ростом около 1.90.

"После того, как вчера (во вторник - ред.) вечером четыре человека поступили в больницу в Ханау с ранениями, в том числе ножевыми, полиция задержала двоих подозреваемых по показаниям свидетеля", - указано в заявлении правоохранительных органов.

Двое подозреваемых, местные жители 23 и 29 лет, задержаны полицией. Мотивы их действий выясняются.

Напомним, в начале апреля во Франции мужчина с ножом атаковал прохожих

Ранее сообщалось, что в Германии эмигрант мечом зарубил на улице мужчину. Убийство произошло днем на глазах у прохожих.

 

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Теги: Германия, нападение, ранение, нож
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Источник: korrespondent.net

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