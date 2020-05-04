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За сутки в мире 90 тысяч новых случаев COVID-19

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Почти треть инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа приходится на Соединенные Штаты.
Число зараженных коронавирусом выросло на 90 тысяч
Число зараженных коронавирусом выросло на 90 тысяч

Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции за последние сутки выросло на 90 399, таким образом общее количество заразившихся достигло 3 356 205. Об этом, в воскресенье, 3 мая сообщает Всемирная организация здравоохранения.

В ВОЗ отмечают, что за все время эпидемии от болезни скончались 238 730 человек, из них более 8 тысяч за последний день.

Почти треть инфицированных приходится на Соединенные Штаты, там выявлено 1,09 миллион случаев заражения. Страна также лидирует по количеству жертв заболевания в мире.

Ранее Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о наличии значительного количества доказательств того, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане.

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Теги: ВОЗ, пандемия, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nytxcdeer    04.05.2020, 02:09
Оценка:  -22
nytxcdeer
США,как исчадие ада на Земле,должны вымереть от коронавируса.Если же этого не произойдёт,тотальнейший удар по экономике этой"сверхдержавы"довер шит начатое.Ибо это Воля Высших Сил!
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