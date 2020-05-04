За сутки в мире 90 тысяч новых случаев COVID-19
Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции за последние сутки выросло на 90 399, таким образом общее количество заразившихся достигло 3 356 205. Об этом, в воскресенье, 3 мая сообщает Всемирная организация здравоохранения.
В ВОЗ отмечают, что за все время эпидемии от болезни скончались 238 730 человек, из них более 8 тысяч за последний день.
Почти треть инфицированных приходится на Соединенные Штаты, там выявлено 1,09 миллион случаев заражения. Страна также лидирует по количеству жертв заболевания в мире.
Ранее Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о наличии значительного количества доказательств того, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане.
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