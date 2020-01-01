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В ЕС оценили перспективы туристического сезона

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Прогнозы Еврокомиссии относительно возможности отдыхать и путешествовать в пределах Евросоюза остаются туманными и неутешительными.
Еврочиновники сохраняют пессимизм относительного возможного снятия карантина в ЕС
Еврочиновники сохраняют пессимизм относительного возможного снятия карантина в ЕС
chretiens.info
Туристический сезон для европейцев может быть открыт лишь частично. Об этом во вторник, 5 мая, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции France Info.

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“Вполне вероятно, что некоторые зоны будут открыты для туристов, а другие – нет. Границы пандемии не совпадают с границами стран“, - сказал он.

Напомним, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейцам пока стоит подождать с бронированием летнего отпуска.  По ее словам, сейчас никто не может сделать надежных прогнозов на июль и август.
 
Как сообщалось, правительство Украины оценивает потери импорта и экспорта туристических услуг от пандемии коронавируса COVID-19 в 1,5 млрд долларов.

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Теги: ЕС, туризм, карантин, путешествие
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Источник: korrespondent.net

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