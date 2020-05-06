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В Нигере военные уничтожили 50 боевиков "Боко Харам"

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Военнослужащие армий Нигера и Нигерии перехватили 10 автомобилей "Боко харам" в одной из деревень провинции Диффа.
Солдаты ВС Нигера
Солдаты ВС Нигера
commons.wikimedia.org

Объединенные силы военных Нигера и Нигерии провели спецоперацию, в результате которой были уничтожены по меньшей мере 50 боевиков экстремистской группировки "Боко харам". Об этом сообщает Синьхуа в среду, 6 мая.

Отмечается, что бой произошел в воскресенье во второй половине дня в провинции Диффа на юго-востоке Нигера.

Военные перехватили 10 автомобилей "Боко харам" в одной из деревень провинции Диффа. Стороны вступили в перестрелку, по меньшей мере 50 боевиков были убиты. О потерях среди военных данных нет.

С момента создания в 2002 году группировка "Боко харам" часто совершала нападения на гражданских лиц и солдат в районе бассейна озера Чад и представляла угрозу безопасности Нигера, Нигерии, Чада, Камеруна и других стран. В июле 2016 года эти государства начали совместные действия против "Боко харам".

Напомним, в феврале на западе Нигера в провинции Тиллабери местные военные и французские войска провели операцию Бархан, в ходе которой уничтожили по меньшей мере 120 террористов.

А в январе на западе Нигера при нападении боевиков на лагерь погибли 89 военных. Это были самые большие потери среди военнослужащих в стране за последние несколько лет.

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Теги: Терроризм, террористы, военные, Нигер, погибли, Боевики, военнослужащие, Боко Харам, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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