В аэропорту Багдада упали три ракеты

Силовики обнаружили ракетную установку с таймером в сельской местности Аль-Бакрия к западу от столицы Ирака.

Утром в среду по периметру международного аэропорта Багдада упали три ракеты типа "Катюша". Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на иракских военных 6 мая.

Позже силовики обнаружили ракетную установку с таймером в сельской местности Аль-Бакрия к западу от столицы Ирака. Пока нет данных о жертвах и разрушениях в результате обстрела.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение на аэропорт.

Сегодняшняя ракетная атака стала первой за несколько последних недель в столичном округе Ирака. В конце марта СМИ сообщали, что возле посольства США в Багдаде упали две ракеты.

А на прошлой неделе боевики экстремистской группировки "Исламское государство" совершили нападение на севере Ирака в провинции Салах-эд-Дин. Тогда погибли 11 человек.

Опубликовано первое видео новой группировки Ирака

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