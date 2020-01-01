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Названо число больных COVID медиков по всему миру

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Озвученная цифра это все еще заниженная оценка, поскольку она охватывает не все страны мира, где заразились медики.
Это еще заниженная оценка
Это еще заниженная оценка
 
В мире более 90 тысяч медицинских работников заразились коронавирусом, о чем сообщил Международный совет медсестер (ICN), пишет Reuters.
По данным организации, число заболевших может быть занижено на фоне сообщений о продолжающейся нехватке защитного снаряжения. 
 
Более того, озвученные данные не охватывают все страны мира.
 
"Число случаев инфицирования работников здравоохранения возросло с 23 тысяч, и мы считаем, что их более 90 тысяч, но это все еще заниженная оценка, поскольку она охватывает не все страны мира", - сказал исполнительный директор ICN Говард Кэттон.
 
При этом Всемирная организация здравоохранения заявляет, что ее 194 государства-члена не предоставляют исчерпывающих данных об инфицировании работников здравоохранения. 
 
Последний раз ВОЗ публиковала такие данные 11 апреля, когда зараженными считались 22 тысячи медицинских работников.
 
Как сообщалось, в украинском Минздраве заявили, что заболеваемость COVID среди медиков снижается.
 
Напомним, Минздрав взял под контроль выплату 300%-процентной доплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.

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Теги: медики, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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