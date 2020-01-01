Названо число больных COVID медиков по всему миру
Озвученная цифра это все еще заниженная оценка, поскольку она охватывает не все страны мира, где заразились медики.
В мире более 90 тысяч медицинских работников заразились коронавирусом, о чем сообщил Международный совет медсестер (ICN), пишет Reuters.
По данным организации, число заболевших может быть занижено на фоне сообщений о продолжающейся нехватке защитного снаряжения.
Более того, озвученные данные не охватывают все страны мира.
"Число случаев инфицирования работников здравоохранения возросло с 23 тысяч, и мы считаем, что их более 90 тысяч, но это все еще заниженная оценка, поскольку она охватывает не все страны мира", - сказал исполнительный директор ICN Говард Кэттон.
При этом Всемирная организация здравоохранения заявляет, что ее 194 государства-члена не предоставляют исчерпывающих данных об инфицировании работников здравоохранения.
Последний раз ВОЗ публиковала такие данные 11 апреля, когда зараженными считались 22 тысячи медицинских работников.
Как сообщалось, в украинском Минздраве заявили, что заболеваемость COVID среди медиков снижается.
Напомним, Минздрав взял под контроль выплату 300%-процентной доплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.
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