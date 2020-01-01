Названо число больных COVID медиков по всему миру

Озвученная цифра это все еще заниженная оценка, поскольку она охватывает не все страны мира, где заразились медики.

В мире более 90 тысяч медицинских работников заразились коронавирусом, о чем сообщил Международный совет медсестер (ICN), пишет Reuters.

По данным организации, число заболевших может быть занижено на фоне сообщений о продолжающейся нехватке защитного снаряжения.

Более того, озвученные данные не охватывают все страны мира.

"Число случаев инфицирования работников здравоохранения возросло с 23 тысяч, и мы считаем, что их более 90 тысяч, но это все еще заниженная оценка, поскольку она охватывает не все страны мира", - сказал исполнительный директор ICN Говард Кэттон.

При этом Всемирная организация здравоохранения заявляет, что ее 194 государства-члена не предоставляют исчерпывающих данных об инфицировании работников здравоохранения.

Последний раз ВОЗ публиковала такие данные 11 апреля, когда зараженными считались 22 тысячи медицинских работников.

Напомним, Минздрав взял под контроль выплату 300%-процентной доплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.

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