Суперкомпьютер помог вычислить препараты от коронавируса

Ученые при помощи суперкомпьютера составили список лекарственных препаратов, которые могут быть эффективны при лечении COVID-19.

Эффективность противовирусных препаратов в борьбе с коронавирусом проанализировали с помощью суперкомпьютера MOGON II. Соответствующее исследование опубликовали на сайте Университета Майнца в Германии в среду, 6 мая.

Суперкомпьютер провел 30 млрд одиночных вычислений с 42 тысячами различных медицинских веществ, описанных в открытых базах данных.

"Данный метод компьютерного моделирования известен как молекулярная стыковка, и он используется в науке на протяжении многих лет", - сказано в отчете.

Отмечается, что исследование проводилось около двух месяцев. Суперкомпьютер нашел средства против гепатита C, которые обладают способностью связывать и нейтрализовывать частицы коронавируса. В их число вошли симепревир, паритапревир, гразопревир и велпатасвир.

При проверке расчетов компьютера, ученые заметили, что коронавирус и возбудитель гепатита C можно отнести к одноцепочечным РНК-вирусам.

"Результаты нашей научной работы необходимо подтвердить лабораторными экспериментами и клиническими испытаниями", - подчеркнул участник исследования профессор Томас Эфферт.

Напомним, что в Украине на людях будут испытывать препарат от коронавируса. Клинические испытания будут проводиться в пяти больницах - две из которых находятся в Киеве и по одной во Львове, Одессе и Белой Церкви.

Также сообщалось, что Украина получила от Индии препарат против коронавируса. Также правительство Украины получило партию вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии. Препараты направят украинскому миротворческому контингенту в Конго.

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