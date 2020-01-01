Голландская компания продала 1,5 млн некачественных тестов на коронавирус

Тесты на COVID-19 продали в более чем 20 стран, а также в 15 больниц и сотню аптек в Нидерландах.

Компания из Нидерландов продала более 1,5 млн ненадежных тестов на COVID-19

Компания из Нидерландов продала более полутора миллиона некачественных экспресс-тестов на коронавирус в более чем 20 стран. Об этом сообщает Trouw в среду, 6 мая.

Биотехническая компания медсредств Inzek продавала быстрые тесты на коронавирус под видом нидерландских, хотя во время журналистского расследования было установлено, что они изготавливались в Китае.

"Нидерландская биотехнологическая компания и трейдер медицинских средств Inzek продали более 1,5 миллиона ненадежных тестов на коронавирус с момента вспышки COVID-19. Компания обещает, что тесты "очень точно" в течение десяти минут определяют коронавирус, но два независимых исследования утверждают, что диагностирование с помощью такого теста может быть ошибочным", - сказано в расследовании издания.

Тесты были проданы в 15 нидерландских больниц и более 100 аптек, а также в более чем 20 стран.

Напомним, что ранее было названо число больных COVID медиков по всему миру. Озвученная цифра это все еще заниженная оценка, поскольку она охватывает не все страны мира, где заразились медики.

Также сообщалось, что суперкомпьютер помог вычислить препараты от коронавируса. Ученые при помощи суперкомпьютера составили список лекарственных препаратов, которые могут быть эффективны при лечении COVID-19.

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