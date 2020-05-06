Финляндия удвоила квоту на работников из стран вне ЕС

Работникам нужно получить обычное разрешение на работу и пройти карантин в течение двух недель.

Власти Финляндии увеличили разрешенное количество привлеченных в сельское хозяйство работников, прибывающих из-за пределов ЕС. Об этом в среду, 6 мая, сообщает Xinhua со ссылкой на заявление финского правительства.

"Предыдущая квота в 1500 аграриев из-за пределов ЕС была увеличена до 3000. Работникам нужно получить обычное разрешение на работу и пройти карантин в течение двух недель по прибытию. Изменения вступят в силу 14 мая", - утверждает издание.

В то же время граждан ЕС эти нововведения не коснутся. Как было объявлено в понедельник, с 14 мая они смогут попасть в Финляндию при наличии документов, удостоверяющих будущее трудоустройство.

Кроме этого, Финляндия облегчила трудоустройство соискателей убежища, которые теперь могут приступать к сельскохозяйственным работам без административных задержек.

"Лицам, заявки которых на получение статуса беженца были отклонены, также смогут продолжить работу, несмотря на действительный приказ на депортацию, пока услуги центров по приему беженцев будут для них доступными", - говорится в материале.

Отметим, что по состоянию на вечер среды на территории Финляндии было выявлено 5 573 случаи инфицирования COVID-19, умерли 252 человека.

Ранее Украина разрешила чартеры для заробитчан в Финляндию. Договоренность была достигнута между МИД двух стран. Также сообщалось о прибытии чартера в Финляндию.

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