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У помощника Папы Римского выявили коронавирус

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Это уже 12 случай COVID-19 в Ватикане. Сотрудник с начала марта работал удаленно и с понтификом не контактировал.
В Ватикане 12 человек заболело коронавирусом
В Ватикане 12 человек заболело коронавирусом
Wikimedia Commons

В Ватикане у помощника Папы Римского Франциска диагностировали коронавирус. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает CNN со ссылкой на директора пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни.

Отмечается, что с начала марта заболевший помощник работает удаленно и сейчас находится под наблюдением врачей на самоизоляции.

Это уже 12 человек в Ватикане, который заразился коронавирусом.

Ранее Папа Римский анонсировал всеобщую молитву против коронавируса, которая состоится в четверг, 14 мая.

А в марте одного из кардиналов госпитализировали с коронавирусом.

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Теги: Ватикан, Папа Римский, Коронавирус, Римско-Католическая, РКЦ
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Источник: korrespondent.net

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