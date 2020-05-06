Австралия пострадала от сильного шторма

На австралийский город Перт обрушился мощный шторм. 55 тысяч домов остались без электричества.

В Австралии на город Перт и юго-западные районы штата Западная Австралия 5 мая обрушился сильный шторм. Об этом сообщили австралийские СМИ.

Так, порывы ветра достигали 100 км/ч, были повалены деревья и сорваны крыши домов. В результате непогоды 55 тысяч домов остались без электроснабжения.

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