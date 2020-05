Австралия пострадала от сильного шторма

В Австралии на город Перт и юго-западные районы штата Западная Австралия 5 мая обрушился сильный шторм. Об этом сообщили австралийские СМИ.

Так, порывы ветра достигали 100 км/ч, были повалены деревья и сорваны крыши домов. В результате непогоды 55 тысяч домов остались без электроснабжения.

Dreams and windows shattered by a storm that's smashed suburb after suburb. @Rob7Scott @SyanDougherty #7NEWS pic.twitter.com/QNFf8LoAUL