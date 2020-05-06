Австралия пострадала от сильного шторма
На австралийский город Перт обрушился мощный шторм. 55 тысяч домов остались без электричества.
В Австралии на город Перт и юго-западные районы штата Западная Австралия 5 мая обрушился сильный шторм. Об этом сообщили австралийские СМИ.
Так, порывы ветра достигали 100 км/ч, были повалены деревья и сорваны крыши домов. В результате непогоды 55 тысяч домов остались без электроснабжения.
Dreams and windows shattered by a storm that's smashed suburb after suburb. @Rob7Scott @SyanDougherty #7NEWS pic.twitter.com/QNFf8LoAUL— 7NEWS Perth (@7NewsPerth) May 6, 2020
Ранее сообщалось, что Британию накрыло беспрецедентное наводнение.
Также Корреспондент писал, что из-за урагана самолет в последний миг отменил посадку в Лондоне.
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