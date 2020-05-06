Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Австралия пострадала от сильного шторма

Комментариев: 0
На австралийский город Перт обрушился мощный шторм. 55 тысяч домов остались без электричества.

В Австралии на город Перт и юго-западные районы штата Западная Австралия 5 мая обрушился сильный шторм. Об этом сообщили австралийские СМИ.

Так, порывы ветра достигали 100 км/ч, были повалены деревья и сорваны крыши домов. В результате непогоды 55 тысяч домов остались без электроснабжения.

 
 
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Австралия, видео, шторм, разрушения, непогода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь