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Хакеры читали почту Меркель - СМИ

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В распоряжении у преступников оказалось 16 Гбайт личной переписки немецкого канцлера за несколько лет.
Даже через пять лет после атаки не известно, какую именно информацию вытащил из переписки хакер
Даже через пять лет после атаки не известно, какую именно информацию вытащил из переписки хакер

Хакер под ником Scaramouche 8 мая 2015 года в результате кибератаки на компьютер канцлера Германии Ангелы Меркель получил доступ к двум ее электронным почтовым адресам. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщило немецкое издание Spiegel.

По его данным, почтовые ящики содержали переписку канцлера за 2012-2015 годы, злоумышленник мог получить доступ к данным общим объемом не менее 16 Гбайт.

Следствие считает, что за хакерской атакой стоит российская военная разведка. При этом 5 мая генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина, обвинив его в причастности к кибератаке на сети бундестага.

Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой.

Напомним, ранее киберпреступники намеревались перехватить финансовую помощь, которую немецкое правительство выплачивает предпринимателям из-за коронавирусного кризиса.

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Теги: хакеры, Германия, Меркель, кибератака
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Источник: korrespondent.net

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