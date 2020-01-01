Хакеры читали почту Меркель - СМИ

В распоряжении у преступников оказалось 16 Гбайт личной переписки немецкого канцлера за несколько лет.

Даже через пять лет после атаки не известно, какую именно информацию вытащил из переписки хакер

Хакер под ником Scaramouche 8 мая 2015 года в результате кибератаки на компьютер канцлера Германии Ангелы Меркель получил доступ к двум ее электронным почтовым адресам. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщило немецкое издание Spiegel.

По его данным, почтовые ящики содержали переписку канцлера за 2012-2015 годы, злоумышленник мог получить доступ к данным общим объемом не менее 16 Гбайт.

Следствие считает, что за хакерской атакой стоит российская военная разведка. При этом 5 мая генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина, обвинив его в причастности к кибератаке на сети бундестага.

Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой.

Напомним, ранее киберпреступники намеревались перехватить финансовую помощь, которую немецкое правительство выплачивает предпринимателям из-за коронавирусного кризиса.

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