Словакия, Чехия и Австрия обсуждают взаимное открытие границ
Сейчас Словакия позволяет въезд только своим гражданам, или людям, которые имеют разрешение на постоянное проживание, все, кто прибывает из-за границы, обязаны пройти 14-дневную обсервацию в государственных учреждениях.
Министры иностранных дел Словакии, Чехии и Австрии обсуждают возможное ослабление требований относительно пересечения границ, заявил госсекретарь словацкого МИД Мартин Клюс, сообщает Novinky.
По его словам, этот "мини-Шенген" для трех стран может начать работать примерно в начале лета. Реализация идеи будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Сейчас Словакия позволяет въезд только своим гражданам, или людям, которые имеют разрешение на постоянное проживание. Кроме того, все, кто прибывает из-за границы, обязаны пройти 14-дневную обсервацию в государственных учреждениях.
С начала эпидемии в стране зарегистрировано 1457 случаев коронавируса и 26 смертей. Вчера Словакия впервые за 2 месяца не зафиксировала ни одного нового случая.
В Чехии ежедневное количество новых случаев с начала мая не превышало сотни. Всего с начала эпидемии зарегистрировали 8078 подтвержденных случаев, из них 273 человека умерли, выздоровели – более 4000.
В Австрии через 3 недели после первых послаблений карантина не произошло роста количества новых заражений. Ежедневный прирост составляет 0,2%.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц отмечал, что ожидает завершения действия коронавирусных ограничений на границе с Германией до лета, а премьер Греции предложил создать "безопасный коридор", который позволил бы путешествовать между странами, которые успешно сдержали вспышку коронавируса.
Напомним, что три международные авиакомпании Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая — начала июня.
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