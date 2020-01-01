Словакия, Чехия и Австрия обсуждают взаимное открытие границ

Сейчас Словакия позволяет въезд только своим гражданам, или людям, которые имеют разрешение на постоянное проживание, все, кто прибывает из-за границы, обязаны пройти 14-дневную обсервацию в государственных учреждениях.

Австрия одной из первых в Европе начала снимать карантин

Министры иностранных дел Словакии, Чехии и Австрии обсуждают возможное ослабление требований относительно пересечения границ, заявил госсекретарь словацкого МИД Мартин Клюс, сообщает Novinky.

По его словам, этот "мини-Шенген" для трех стран может начать работать примерно в начале лета. Реализация идеи будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Сейчас Словакия позволяет въезд только своим гражданам, или людям, которые имеют разрешение на постоянное проживание. Кроме того, все, кто прибывает из-за границы, обязаны пройти 14-дневную обсервацию в государственных учреждениях.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 1457 случаев коронавируса и 26 смертей. Вчера Словакия впервые за 2 месяца не зафиксировала ни одного нового случая.

В Чехии ежедневное количество новых случаев с начала мая не превышало сотни. Всего с начала эпидемии зарегистрировали 8078 подтвержденных случаев, из них 273 человека умерли, выздоровели – более 4000.

В Австрии через 3 недели после первых послаблений карантина не произошло роста количества новых заражений. Ежедневный прирост составляет 0,2%.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц отмечал, что ожидает завершения действия коронавирусных ограничений на границе с Германией до лета, а премьер Греции предложил создать "безопасный коридор", который позволил бы путешествовать между странами, которые успешно сдержали вспышку коронавируса.